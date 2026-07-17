Компания уже откладывала запуска в июне

Компания Google перенесла выпуск своей новой флагманской модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 3.5 Pro на несколько месяцев из-за того, что разработка не достигла внутренних целевых показателей качества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

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По данным издания, инженеры компании продолжают дорабатывать ИИ-модель, уделяя особое внимание улучшению её способностей в программировании – направлении, которое считается одним из ключевых в конкурентной борьбе между крупнейшими разработчиками генеративного ИИ.

Изначально Google рассчитывала представить Gemini 3.5 Pro летом 2026 года, но сроки пришлось пересмотреть. В июне компания перенесла запуск ИИ-модели на июль, а теперь столкнулась с очередной задержкой.

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На фоне этой новости акции Alphabet, владеющей Google, упали почти на 5%. Конкурентные ИИ-стартапы, включая OpenAI и Anthropic, летом уже провели релизы ряда своих передовых ИИ-моделей. Тем не менее Google все равно полностью не выпадают из гонки, поскольку компания имеет крупную ИИ-инфраструктуру и возможности для производства собственных ИИ-чипов, к чему стремятся другие стартапы ради удешевления облачных вычислений.