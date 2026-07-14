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Nacvark
В США подвели итоги расследования аварии Starship перед новым запуском
Это открывает путь компании к следующим запускам
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило проверку обстоятельств майского инцидента с ускорителем ракеты Starship компании SpaceX. Это решение открывает компании Маска путь к проведению следующего испытательного запуска, который может состояться уже на этой неделе с космодрома Starbase в Техасе.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПоводом для расследования стал 12-й испытательный полет Starship, состоявшийся в мае. Тогда первая ступень Super Heavy не смогла успешно выполнить возвращение после отделения от корабля и упала в Мексиканский залив. По данным SpaceX, причиной стали проблемы с повторным запуском пяти двигателей, вызванные тепловым воздействием на элементы силовой установки, а также некорректными настройками системы предупреждений.

Компания провела внутреннее расследование, предложив четыре корректирующие меры, включая изменения в конструкции оборудования и программном обеспечении, которые были одобрены FAA.

Предстоящий, 13-й испытательный полет станет важным этапом программы Starship. Впервые ракета должна вывести на орбиту реальные спутники Starlink V3, которые будут использоваться для проверки новых технологий связи и сбора данных о работе теплозащиты корабля при возвращении в атмосферу. Полученные результаты помогут SpaceX подготовить Starship к регулярным коммерческим миссиям.

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Starship остаётся ключевым проектом SpaceX и играет важную роль в долгосрочных планах компании. Именно эта сверхтяжелая ракета рассматривается как основное средство для запуска крупных партий спутников Starlink нового поколения, а также будущих миссий к Луне и Марсу. Несмотря на ряд неудачных испытаний, компания продолжает ускоренными темпами совершенствовать конструкцию ракеты, рассчитывая начать её полноценную эксплуатацию к концу 2026 года.

#сша #starship #faa
Источник: reuters.com
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