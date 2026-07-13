Европейский союз намерен расширить полномочия регуляторов в отношении крупнейших технологических компаний. В Брюсселе готовят механизм, который позволит штрафовать цифровые платформы за недостаточные меры по защите потребителей, прежде всего детей, от вредоносной информации в интернете. Речь идёт о рисках, связанных с навязчивыми покупками, манипулятивным дизайном сервисов и другими инструментами, способными причинить финансовый или психологический вред пользователям.По словам представителей Европейской комиссии, которые приводит Financial Times, действующее законодательство уже обязывает цифровые платформы учитывать вопросы безопасности пользователей, но новые нормы усилят ответственность компаний за несоблюдение требований в сфере защиты прав потребителей. Регуляторы смогут выписать штрафы, если цифровые сервисы не смогут доказать, что приняли достаточные меры для предотвращения подобных нарушений.
Новые полномочия станут дополнением к уже действующим европейским законам, регулирующим деятельность цифровых платформ. В Брюсселе считают, что стремительное развитие онлайн-сервисов, социальных сетей и технологий искусственного интеллекта требует более жёсткого контроля за тем, как компании взаимодействуют с пользователями и используют алгоритмы для удержания внимания и стимулирования расходов.
Ожидается, что под действие новых правил попадут крупнейшие мировые технологические корпорации, работающие на европейском рынке.