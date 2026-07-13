Европейские регуляторы уже давно насели на уши американским технокомпаниям

Европейский союз намерен расширить полномочия регуляторов в отношении крупнейших технологических компаний. В Брюсселе готовят механизм, который позволит штрафовать цифровые платформы за недостаточные меры по защите потребителей, прежде всего детей, от вредоносной информации в интернете. Речь идёт о рисках, связанных с навязчивыми покупками, манипулятивным дизайном сервисов и другими инструментами, способными причинить финансовый или психологический вред пользователям. Источник изображения: ChatGPTПо словам представителей Европейской комиссии, которые приводит Financial Times, действующее законодательство уже обязывает цифровые платформы учитывать вопросы безопасности пользователей, но новые нормы усилят ответственность компаний за несоблюдение требований в сфере защиты прав потребителей. Регуляторы смогут выписать штрафы, если цифровые сервисы не смогут доказать, что приняли достаточные меры для предотвращения подобных нарушений.

Новые полномочия станут дополнением к уже действующим европейским законам, регулирующим деятельность цифровых платформ. В Брюсселе считают, что стремительное развитие онлайн-сервисов, социальных сетей и технологий искусственного интеллекта требует более жёсткого контроля за тем, как компании взаимодействуют с пользователями и используют алгоритмы для удержания внимания и стимулирования расходов.

Ожидается, что под действие новых правил попадут крупнейшие мировые технологические корпорации, работающие на европейском рынке.