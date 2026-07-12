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Nacvark
Google разработала ИИ-модель SensorFM для мониторинга здоровья
Она анализирует данные, получаемые с фитне-браслетов и других носимых устройств
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Google представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) SensorFM для анализа данных с носимых устройств, которая может стать основой нового поколения персональных цифровых помощников в сфере здравоохранения. Модель обучена более чем на одном триллионе минут обезличенных данных, собранных с согласия пяти миллионов пользователей устройств Fitbit и Pixel Watch из более чем 100 стран.Источник изображения: ChatGPTВместо создания отдельных алгоритмов для каждой медицинской задачи SensorFM формирует универсальное представление о физиологическом состоянии человека, которое затем можно адаптировать для решения различных задач – от оценки сердечно-сосудистых рисков до анализа сна, психического здоровья и метаболических нарушений.

SensorFM обрабатывает информацию сразу с нескольких типов датчиков, включая показатели сердечного ритма, физической активности, температуры тела, уровня кислорода в крови и качества сна. Во время испытаний модель продемонстрировала высокую эффективность в 35 различных сценариях прогнозирования состояния здоровья, превзойдя специализированные системы, обученные для отдельных заболеваний. Одной из ключевых особенностей разработки стала способность работать даже с неполными данными, что особенно важно для носимых устройств, которые пользователи периодически снимают или отключают.

#искусственный интеллект #google #sensorfm
Источник: forbes.com
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