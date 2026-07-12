Речь идёт об экзопланете WD 1856 b

Астрономы получили наиболее подробные на сегодняшний день данные об экзопланете WD 1856 b, газовом гиганте размером с Юпитер, который сумел пережить гибель своей звезды. Исследование, выполненное с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb), позволило изучить состав атмосферы планеты и приблизиться к разгадке того, каким образом она сохранилась после того, как её звезда превратилась в белого карлика. Источник изображения: Gemini AIНаблюдения телескопа показали, что атмосфера WD 1856 b состоит преимущественно из водорода и гелия, но при этом содержит необычно высокую концентрацию метана. Температура верхних слоёв атмосферы также оказалась выше ожидаемой – около 127 градусов Цельсия, что может объясняться сильным гравитационным воздействием со стороны белого карлика.

Главной загадкой остаётся происхождение столь необычной орбиты. Исследователи рассматривают две основные версии: либо планета изначально находилась далеко от звезды и постепенно мигрировала внутрь после её превращения в белого карлика под влиянием других объектов системы, либо она пережила фазу красного гиганта, избежав полного разрушения.

WD 1856 b остаётся единственным известным случаем, когда планета пережала такую радикальную трансформацию своей звёздной системы. По оценкам учёных, масса экзопланеты примерно в восемь раз превышает массу Юпитера, а полный оборот вокруг белого карлика она совершает всего за 1,4 суток, находясь на чрезвычайно близком расстоянии от звезды.