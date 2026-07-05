Microsoft Frontier Company будет координировать внедрение ИИ в деятельности клиентов

Корпорация Microsoft объявила о создании новой структуры Microsoft Frontier Company, которая займется внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в крупных компаниях. На запуск проекта выделено 2,5 миллиардов долларов, а задачей дочернего предприятия станет помощь корпоративным клиентам в выборе, настройке и интеграции ИИ-моделей под конкретные бизнес-задачи.

Новая компания будет работать с организациями из различных отраслей, включая здравоохранение, производство и потребительский сектор. Среди первых клиентов названы Unilever и Novo Nordisk. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ Microsoft отмечают, что корпоративные заказчики все чаще отказываются от использования одной языковой модели в пользу комбинированного подхода, объединяющего решения разных разработчиков и открытые модели. Microsoft Frontier Company будет помогать компаниям выбирать наиболее подходящие технологии, адаптировать их к внутренним данным и обеспечивать возможность смены моделей по мере развития рынка.

При этом результаты внедрения и созданные ИИ-решения останутся в собственности клиентов, а не Microsoft. По словам главы подразделения Microsoft Commercial Business Джадсона Олтхоффа, компания извлекла урок из прежней стратегии, когда была слишком тесно связана с технологиями OpenAI. Теперь Microsoft намерена предоставить заказчикам максимальную гибкость при выборе ИИ-инструментов.

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Подобные подразделения уже существуют в составе OpenAI и Anthropic, которые также координируют своих клиентов в вопросах внедрения ИИ.