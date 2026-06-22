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Bloomberg: Отказ ЕС от российского газа привёл к энергетической зависимости от США
Несмотря на желание Европы стать более независимыми в вопросе энергоносителей, всё сводится к тому, что регион по-прежнему зависит от одного крупного партнёра
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Европа, резко сократившая закупки российского трубопроводного газа после 2022 года, всё сильнее опирается на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Как отмечает Bloomberg, этот разворот хоть и помог Европе пройти энергетический кризис, но одновременно создал новую уязвимость: зависимость от одного, пусть и союзного, поставщика.

Американский СПГ стал главным заменителем трубопроводного газа из России благодаря гибким контрактам, развитой инфраструктуре и масштабному росту экспорта. По данным европейских регуляторов и аналитиков, США уже обеспечивают около 58% импорта СПГ в Европейский союз, а в 2026 году их доля может приблизиться к двум третям.Источник изображения: ChatGPT Риск для Европы заключается не только в цене, превышающей стоимость российского трубопроводного газа. Поставки зависят от решений Вашингтона, погодных сбоев на побережье Мексиканского залива, аварий на терминалах и конкуренции с Азией за свободные партии топлива. Любой скачок спроса в Китае или перебой на американском заводе способен быстро отразиться на европейских счетах за энергию, поскольку азиатский рынок всегда был более приоритетным для США.

Ситуацию усугубляет курс Европы на полный отказ от российского газа к 2027 году. Ситуация сводится к тому, что европейские страны фактически заменяют зависимость от российского газа на зависимость от газа из США, тем самым не решая проблему цепочек поставок. По этой причине некоторые страны Европы также работают над диверсификацией, расширяя терминалы и систем хранения, чтобы импортировать больше газа из Африки и стран Ближнего Востока.

#россия #сша #евросоюз #спг #российский газ #американский газ
Источник: bloomberg.com
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