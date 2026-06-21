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Nacvark
Рекордные премии сотрудников Samsung Electronics и SK Hynix могут повысить инфляцию в Южной Корее
Соответствующие риски оцениваются центральным банком страны
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После того, как Samsung Electronics и SK Hynix пошли на уступки перед профсоюзами и согласились выплатить своим сотрудникам рекордные премии, учитывая активный рост компаний из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) и спроса на чипы, появились риски инфляции в Южной Корее. Несмотря на то, что власти сами призывали компании урегулировать споры с профсоюзами и достичь соглашения, выплаты бонусов в размере до 500 тысяч долларов на человека привлекли внимание центрального банка.Источник изображения: ChatGPTФинансовый сектор опасается, что резкий рост доходов в IT может выйти за пределы полупроводниковой индустрии и усилить инфляционное давление. Если компании из других отраслей начнут поднимать зарплаты вслед за чипмейкерами, это может осложнить денежно-кредитную политику и поддержать рост потребительских цен.

Впрочем, пока это лишь опасения, с которыми, похоже, предстоит смириться, ведь сотрудники не желают работать как прежде, наблюдая за тем, как их работодатель богатеет на ИИ-буме. По этой причине Samsung Electronics готова выплатить сотрудникам около 340 тысяч долларов на инженера, вовлечённого в производств полупроводников.

Как отмечает CNBC, рекордные бонусы в IT-секторе уже сказались на потреблении – рынок сигнализирует о повышенном спрос на люксовые товары.

#sk hynix #samsung electronics
Источник: cnbc.com
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