Произошло это после сертификации FSD в апреле

После того, как правительство Нидерландов в апреле этого года сертифицировало использование технологии автономного вождения FSD от компании Tesla, около 40 тысяч водителей электрокаров начали её использовать. Как сообщает управление дорожного хозяйства Нидерландов, в совокупности водители проехали уже более 24 миллионов километров без каких-либо серьёзных происшествий. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРечь идёт о программном обеспечении FSD, которое может полностью заменять водителя за рулём, но с небольшой отметкой: водитель несёт ответственность за управление и должен следить за дорогой. Причём, как показывает практика, порой водители пренебрегают этим правилом и полностью полагаются на FSD.

В Нидерландах подчёркивают, что FSD продемонстрировала высокий уровень безопасности, поскольку водители обеспечивают «беспрерывный и строгий контроль» управления. На фоне этого нидерландский регулятор в очередной раз призывает страны Европейского союза сертифицировать технологию автономного вождения Tesla.

Стоимость FSD на территории Европейского союза составляет 99 евро в месяц, то есть примерно 1,4 тысячи долларов в год. В перспективе Tesla планирует зарабатывать именно на таких подписках.