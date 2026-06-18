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Nacvark
В Нидерландах за два месяца 40 тысяч водителей Tesla перешли на автономное вождение
Произошло это после сертификации FSD в апреле
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После того, как правительство Нидерландов в апреле этого года сертифицировало использование технологии автономного вождения FSD от компании Tesla, около 40 тысяч водителей электрокаров начали её использовать. Как сообщает управление дорожного хозяйства Нидерландов, в совокупности водители проехали уже более 24 миллионов километров без каких-либо серьёзных происшествий.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРечь идёт о программном обеспечении FSD, которое может полностью заменять водителя за рулём, но с небольшой отметкой: водитель несёт ответственность за управление и должен следить за дорогой. Причём, как показывает практика, порой водители пренебрегают этим правилом и полностью полагаются на FSD.

В Нидерландах подчёркивают, что FSD продемонстрировала высокий уровень безопасности, поскольку водители обеспечивают «беспрерывный и строгий контроль» управления. На фоне этого нидерландский регулятор в очередной раз призывает страны Европейского союза сертифицировать технологию автономного вождения Tesla.

Стоимость FSD на территории Европейского союза составляет 99 евро в месяц, то есть примерно 1,4 тысячи долларов в год. В перспективе Tesla планирует зарабатывать именно на таких подписках.

#tesla #нидерланды
Источник: reuters.com
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