Мессенджер разблокируют уже 22 июня

Компания Telegram подала в суд на правительство Индии после того, как индийские власти временно заблокировали мессенджер, сославшись на его использование для обмана абитуриентов, которые поступают в медицинские университеты. Несмотря на временный характер блокировки, руководство мессенджера возмутилось, поскольку Нью-Дели фактически наказывает не злоумышленников, а обычных граждан. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания Reuters, которое ознакомилось с содержанием претензии, Telegram оперирует тем, что такой подход к блокировкам может подорвать конституционные гарантии свободы слова и доступа к информации в Индии. Сам иск содержит примерно 200 страниц.

В нём также отмечается, что приказ о блокировке был отдан «на основании недопустимого предположения о том, что злоупотребление со стороны части пользователей оправдывает блокировку всей платформы». По расчётам Telegram, блокировка затронет до 150 миллионов индийцев.

Telegram будет разблокирован в Индии уже 22 июня, а сама блокировка продлится менее одной недели. К этому времени все вступительные экзамены в медицинские университеты страны будут завершены.