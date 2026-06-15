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Nacvark
NASA готовит новый луноход Pegasus для будущей базы на Луне
Он предназначен для постоянного нахождения на лунной поверхности
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало разработку Pegasus как один из первых луноходов нового поколения для программы создания постоянной инфраструктуры у южного полюса Луны. Машина должна стать частью раннего этапа по созданию лунной базы и обеспечить мобильность астронавтов и грузов там, где пешие выходы слишком ограничены, а рельеф сложен и опасен.Источник изображения: Lunar OutpostКомпания Lunar Outpost получила контракт стоимостью 220 миллионов долларов на разработку и поставку первых лунных вездеходов Pegsus. Вездеход создаётся как более лёгкая и компактная версия большого ровера Eagle. Его планируют использовать в трёх режимах: с астронавтом за рулём, автономно и через телеуправление с Земли.

В Lunar Outpost подчёркивают, что Pegasus должен значительно превзойти возможности луноходов эпохи миссий «Аполлон» (Apollo). Если те использовались только во время коротких экспедиций, новый транспорт рассчитан на долгую работу, автономные маршруты и поддержку постоянного присутствия человека на Луне.

NASA указывает, что аппарат должен работать до года, развивать скорость более 15 километров в час и помогать в разведке местности, перевозке материалов, подготовке площадок и научных исследованиях перед пилотируемыми миссиями Artemis. Ключевая задача Pegasus – выдержать экстремальные условия южного полюса Луны, включая постоянно затенённые кратеры, где ученые рассчитывают найти водяной лед. Для этого вездеход получит автономную систему терморегулирования, необходимую как раз таки из-за резких перепадов температуры: в отдельных кратерах, по данным NASA, фиксировались значения ниже −246 °C, тогда как освещенная поверхность может нагреваться до 121 °C.

#nasa #луна #pegasus
Источник: newatlas.com
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