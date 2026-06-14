Компания не нашла лучше способ использовать завод, кроме как целиком сдать его в аренду

Компания SpaceX решила полностью сдать в аренду всю вычислительную мощность крупнейшего в мире центра обработки данных (ЦОД) искусственного интеллекта (ИИ) Colossus 1, которым уже пользуется Anthropic. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Первоначально SpaceX планировала использовать дата-центр для обучения передовых моделей ИИ Grok, но, как сообщают источники Bloomberg, с этим возникла проблема из-за технических сложностей. Как итог, компания решила, что лучшим решением будет попросту сдать в аренду Colossus 1 тем, кто реально в нём нуждается.

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Основным нюансом Colossus 1 является сочетание устаревших и передовых ИИ-ускорителей NVIDIA, которые работают в синхронном режиме. Это означает, что порой более новым чипам приходится ждать, пока закончат работать устаревшие, чтобы двигаться дальше – такой формат слабо подходит для обучения ИИ-моделей. Вырученные с аренды деньги компания потратит как раз таки на модернизацию инфраструктуры.

При этом SpaceX оставляет за собой право в какой-то момент расторгнуть все соглашения об аренде, вернув полный доступ к вычислительным мощностям.