Nacvark
В Финляндии хотят рассредоточить флот ледоколов для минимизации рисков атак
Финляндские власти пришли к выводу, что стоит прибегнуть к децентрализации важных активов, чтобы их было сложнее поразить

Правительство Финляндии рассматривают возможность децентрализации ледокольного флота, который в настоящее время располагается на двух объектах на юге страны – Катаянокке в Хельсинки и Пикку-Хиетанене в порту Хамина-Котка. Об этом сообщает местное издание Yle, приводя заявления официальных лиц.Источник изображения: Yle, Антти МикколаМинистр транспорта и связи Лулу Ранне утверждает, что правительство обсуждает инвестиционную программу, которая позволит расширить инфраструктуру и рассредоточить ледоколы на разных направлениях, в качестве меры по усилению защиты флота. Причиной такого решения является опыт современных боевых действий, который доказал, что скопление важной техники и оборудования в одном месте, делает его уязвимой целью. По словам министра, сейчас весь ледокольный флот страны, гипотетически, находится в зоне досягаемости российской ракеты «Искандер». Ранне отметила, что ледоколы лишь малая часть проблемы, но её решения пока нет.

Источник изображения: Google MapsНюанс лишь в том, что передислокация ледоколов является непростым решением, требующим строительства новой инфраструктуры. Понадобятся существенные инвестиции, чтобы превратить прибрежные города в причалы для ледоколов. Мэр Оулу Ари Алатосава, чей город рассматривают для размещения ледоколов, видит перспективу реализации инвестиционной программы не раньше 2030 года. Дело в том, что помимо политического решения также потребуется строительство необходимых сооружений и технической инфраструктуры.

#финляндия #ледокол
Источник: yle.fi
