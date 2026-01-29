Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
The War Zone: В США до сих пор не утвердили новые сроки разработки МБР Sentinel
Программа находится на этапе реструктуризации из-за роста стоимости и задержек в сроках

В 2020 году компания Northrop Grumman приступила к разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel для США, которая заменит Minuteman III. По мере разработки программа столкнулась с перерасходом финансирования и перестала укладываться в согласованные с Пентагоном сроки реализации, из-за чего была заморожена. В прошлом году компания договорилась с американскими военными о реструктуризации программы, чтобы сократить расходы на разработку и сроки введения МБР в эксплуатацию.Источник изображения: компания Northrop GrummanКак сообщает издание The War Zone пообщавшись с представителями ВВС США и ознакомившись с официальными заявлениями Northrop Grumman, разработка МБР Sentinel по-прежнему находится на этапе реструктуризации. Это означает, что компания так и не договорилась с Пентагоном о новых сроках и финансировании для продолжения разработки. Таким образом, нет точных сроков, когда Sentinel достигнет эксплуатационной готовности. Более того, Northrop Grumman так и не смогла перейти к инженерно-технической разработке.

До тех пор, пока МБР Sentinel не будет пригодна к эксплуатации, военные продолжат поддерживать Minuteman III. Нюанс в том, что этой МБР уже более 50 лет и, несмотря на постоянную модернизацию, в какой-то момент дальнейшее поддержание станет невозможным или крайне дорогостоящим, из-за истечения срока эксплуатации элементарных комплектующих. Неопределённость относительно будущего Sentinel лишь усугубляет ситуацию, ведь даже по самым оптимистичным прогнозам, МБР поступит на эксплуатацию не ранее 2050-х годов.

#сша #northrop grumman #мбр #minuteman iii #sentinel
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
