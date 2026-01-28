Они происходят в зоне ответственности Центрального командования Вооружённых сил США

Военно-воздушные силы США объявили о многодневных воздушных учениях, которые пройдут на Ближнем Востоке в зоне ответственности Центрального командования Вооружённых США (CENTCOM). Учения направлены на проверку боеготовности и демонстрацию способности развёртывания, рассредоточения и поддержки боевой авиации в ближневосточном регионе.

На сайте CENTCOM акцентируют внимание на том, что учения станут проверкой процедур быстрого перемещения личного состава и авиации в местах чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения доступности авиационной техники там, где она необходима в настоящее время. Все запланированные мероприятия ВВС проводят с одобрения стран, где происходит развёртывание военных, а также в координации с местными органами в сфере обороне и гражданской авиации.

Военные учения ВВС США пройдут в рамках концентрации на Ближнем Востоке американских сил, действующих в зоне ответственности CENTCOM. В регион уже прибыла авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, которую сопровождают другие военные корабли. Развёртывание происходит на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке, вызванной реакцией США на ситуацию в Иране.