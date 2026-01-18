Сделку закроют в этом году, но реальные изменения предвидится не ранее 2027 года

Компания Micron Technology (США) подписала меморандум о намерениях по приобретению у тайваньской компании Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) завода по производству полупроводников в городе Тунлуо (Тайвань). PSMC входит в список 10 крупнейших производителей полупроводников в мире.

Американская компания приобретёт тайваньский завод за 1,8 миллиардов долларов, планируя инвестировать в увеличение производства продукции, включая пластины DRAM (используются при создании оперативной памяти). Намерения Micron обусловлены общей стратегией по масштабированию глобального производства, а также удовлетворению постоянно растущего спроса на модули памяти.

Компании также будут вместе заниматься завершающими этапами производства микросхем памяти. Micron планирует помочь PSMC поддерживать выпуск более старых моделей DRAM, которые по-прежнему востребованы на рынке.

Пока что соглашение ещё не закрыто. Продажа завода по производству полупроводников произойдёт во втором квартале 2026 года, в то время как первые заметные результаты по увеличению производства DRAM будут ощущаться только к второму кварталу 2027 году.