Nacvark
Латвия планирует приобрести у Швеции 18 САУ Archer
Закупка техники будет сопровождаться тесным сотрудничеством с шведскими вооружёнными силами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на своей странице в социальной сети X объявил о намерениях по приобретению 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer шведского производства для латвийских вооружённых сил. Предложение получило поддержку правительства страны.

Латвийский министр не раскрыл оценочную стоимость будущего соглашения, а также сроки его заключения. Однако он подчеркнул, что ещё до поставок Archer латвийской армии в Латвии хотят сформировать с Швецией совместно подразделение, вооружённое данными САУ на базе шасси с колёсной формулы 6x6, чтобы приступить к обучению личного состава.

Ещё летом 2025 года Министерство обороны Латвии упоминало возможность приобретения САУ Archer с планами по привлечению к реализации соглашения латвийской оборонной промышленности. Тогда также была информация, что Стокгольм обяжется на время передать латвийским военным определённое количество САУ Archer, чтобы они могли приступить к обучению. Судя по всему, новый формат предусматривает совместное использование Archer в целях обучения до тех пор, пока Латвия не получит собственные САУ.

#швеция #латвия #сау #archer
Источник: x.com
