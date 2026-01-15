Разработкой ПЗРК нового поколения занимается Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin (США) после 26-месячного цикла разработки сообщила о первых лётных испытания переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) нового поколения NGSRI, который рассматривается как потенциальная замена устаревающему FIM-92 Stinger. Испытания прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В пресс-релизе американской компании говорится, что по итогам испытаний была подтверждена эффективность NGSRI. Испытания стали значительным шагом вперёд в разработке ПЗРК нового поколения, продемонстрировав приверженность компании развитию своих технологий для удовлетворения потребностей клиентов, в данном случае – армии США.

NGSRI разрабатывается Lockheed Martin как решение с открытой системной архитектурой, модульностью и возможностями использования искусственного интеллекта и машинного обучения. Ожидается, что ПЗРК нового поколения расширит возможности вдвое по сравнению с техническими характеристиками Stinger. NGSRI, как и другие ПЗРК, будет играть роль противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, защищая воздушное пространство от самолётов, вертолётов и беспилотников.