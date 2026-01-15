Возглавить разработку может Rheinmetall совместно с другой испанской компанией

Компания Rheinmetall Expal Munitions (испанское подразделение немецкой Rheinmetall) и группа компаний EM&E (Испания) предлагают Министерству обороны Испании проект по созданию реактивной системы залпового огня (РСЗО) Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), которая станет национальным аналогом американской системы M142 HIMARS. По западным стандартам эти РСЗО классифицируются как высокомобильные ракетные системы.

В пресс-релизе Rheinmetall акцентируют внимание на том, что разработка этого решения возможна в кратчайшие сроки. Компании готовы сотрудничать с испанским правительством и оборонно-промышленным комплексом, подчёркивая, что разработка SILAM полностью соответствует стратегическим интересам Испании.

Само предложение по разработке испанского HIMARS представляет собой поэтапный план. На первом этапе испанские вооружённые силы получат прототипы РСЗО с соответствующими боеприпасами, командно-штабными машинами и другим оборудованием. Такой подход позволит постепенно продвигаться к полной технологической зрелости системы, обеспечивая её соответствие оперативным требованиям и долгосрочную поддержку.

Rheinmetall настаивает на том, что Мадрид может получить опыт самостоятельного проектирования, разработки и производства управляемых ракет. Более того, проект SILAM гарантирует суверенный контроль над полным жизненным циклом системы, что не предоставит никакая экспортная модификация РСЗО. Rheinmetall Expal Munitions и EM&E этими аргументам хотят указать на преимущество их инициативы по сравнению с предложением израильской компании Elbit Systems, которая хочет продать Испании модификацию РСЗО PULS с учётом потребностей испанских вооружённых сил.