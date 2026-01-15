Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Испании предлагают создать собственный аналог РСЗО M142 HIMARS под наименованием SILAM
Возглавить разработку может Rheinmetall совместно с другой испанской компанией

Компания Rheinmetall Expal Munitions (испанское подразделение немецкой Rheinmetall) и группа компаний EM&E (Испания) предлагают Министерству обороны Испании проект по созданию реактивной системы залпового огня (РСЗО) Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), которая станет национальным аналогом американской системы M142 HIMARS. По западным стандартам эти РСЗО классифицируются как высокомобильные ракетные системы.

В пресс-релизе Rheinmetall акцентируют внимание на том, что разработка этого решения возможна в кратчайшие сроки. Компании готовы сотрудничать с испанским правительством и оборонно-промышленным комплексом, подчёркивая, что разработка SILAM полностью соответствует стратегическим интересам Испании.

Само предложение по разработке испанского HIMARS представляет собой поэтапный план. На первом этапе испанские вооружённые силы получат прототипы РСЗО с соответствующими боеприпасами, командно-штабными машинами и другим оборудованием. Такой подход позволит постепенно продвигаться к полной технологической зрелости системы, обеспечивая её соответствие оперативным требованиям и долгосрочную поддержку.

Rheinmetall настаивает на том, что Мадрид может получить опыт самостоятельного проектирования, разработки и производства управляемых ракет. Более того, проект SILAM гарантирует суверенный контроль над полным жизненным циклом системы, что не предоставит никакая экспортная модификация РСЗО. Rheinmetall Expal Munitions и EM&E этими аргументам хотят указать на преимущество их инициативы по сравнению с предложением израильской компании Elbit Systems, которая хочет продать Испании модификацию РСЗО PULS с учётом потребностей испанских вооружённых сил.

#испания #himars #рсзо #m142 himars
Источник: rheinmetall.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
7
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
3
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
1
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
1
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
26
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
+
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
4

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:29
Маня-полотер Тульский умнее ничего не может придумать ,как копировать ники.Только палится тем, что вечно о своем питарском вещает.Любитель пальцев в очко.Пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Join Joy
18:20
Да тут честно говоря и про орешник и про Прометей они насвистели
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Join Joy
18:18
Главное ты пофапай но богоподобные вундервафли, которые нарушают законы физики
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Join Joy
18:17
Гиперзвук есть уже давно. Даже воевода, Трайдент или минитмэн летят на гиперзвуке. Но когда ракета летит на гиперзвуке - она полностью слепая и глухая, еë невозможно навести извне. Если она начнёт ман...
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Stabilitron_D814
17:54
На втором компе тоже CachyOS, на основном пока не хочу Федору менять, разница с виндой всё же давольно ощутима, а в некоторых играх типа первый FarCry вообще низкая производительность, даже 60 кадров ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Nvidia&Intel Hater
17:39
Тебе полотер конечно дадут.Иди к Ките.он он весь горит.Как он там.Глубокая глотка)))).Он жаждет тебя.Тульского гнома))))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:38
Дайте мне уже за щеку, я уже вырос из простого сования своего пальчика в жопу. Хочу попробовать новые ощущения.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:38
о.Снова Китя-Горло появился.Я думал он с полотером развлекается
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя
17:36
Дайте мне уже за щеку что ли.Манюня,я вся горю.Возьми меня своими скрюченными пальчиками.А то Берниганчик сегодня импотент какой-то.Сказал,что пойдет лучше с резиновой бабой вздрочнет.Фуу.Противный
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:27
На самом деле у меня этот поиск с детства был. Я всегда думал что со мной что то не так. Я любил красить губы и одеваться в мамину одежду. Оказалось что я просто питар.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter