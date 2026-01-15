Внедорожники представляют собой лёгкий транспорт без дверей и усиленного бронирования

Министерство обороны Нидерландов разместило заказ на поставку бронированных внедорожников (JLTV) Kaaiman в специальной модификации для нидерландской морской пехоты. Об этом сообщает компания-производитель Oshkosh Defense в своём пресс-релизе.

В рамках данного заказа нидерландские вооружённые силы получат неназванное количество броневиков на сумму от 25 до 30 миллионов долларов, а также два Kaaiman в учебной модификации для поддержки инициатив по повышению боевой готовности личного состава. Отмечается, что броневики имеют модульную архитектуру, позволяющую интегрировать дополнительные технологии под определённые задачи.

При этом Oshkosh Defense при разработку своих JLTV делала акцент на оперативную гибкость, в частности, на мобильность. Kaaiman не оснащается системами противоминной защиты, как, например, американские MRAP MaxxPro или российские «Тайфун». Более того, внедорожник даже не имеет дверей, что позволяет экипажу быстро покинуть транспорт.

В июне Oshkosh Defense уже сообщало о заказанных Нидерландами 150 внедорожников Kaaiman. Судя по всему, нидерландские вооружённые силы будут постепенно отказываться от машин с усиленным бронированием в пользу лёгких внедорожников без дверей.