Пока нет официального запрета, но, по данным издания, таможенные правила крайне строгие

Во вторник Белый дом официально разрешил экспортировать в Китай продукцию NVIDIA в области искусственного интеллекта (ИИ), что предоставило американской компании возможности по продаже своих чипов H200 китайским клиентам. При этом американские власти установили ряд ограничений, включая необходимость проведения независимых испытаний для подтверждения технических характеристик ИИ-чипов, а также запрет на экспорт в Китай более 50% от общего объёма продукции, продаваемой клиентам из США.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, смягчение позиции Вашингтона относительно экспорта ИИ-чипов все равно не даёт NVIDIA экспортировать H200 в Китай. По данным издания, китайские таможенные органы установили строгие правила, которые препятствуют ввозу данных чипов. Однако официального запрета нет, поэтому есть вероятность, что в будущем ситуация изменится.

Источники издания отметили, что в Пекине не объяснили причины, по которой установлены такие строгие правила ввоза американской продукции. Помимо этого, не уточняется, является ли решение окончательным или временной мерой. В материале Reuters приводится информация издания The Information, согласно которой одобрение ввоза H200 возможно только при особых обстоятельствах, например, проведение исследований и разработок в партнёрстве с исследовательскими институтами.