Такая цена европейской безопасности

Президент США Дональд Трамп намерен установить американский контроль над Гренландией (автономная территория в составе Королевства Дания), аргументируя это существующей угрозой безопасности стратегически важному острову в регионе, противостоять которой может только Вашингтон. Несмотря на отказ гренландских и датских чиновников обсуждать продажу арктического острова, Трамп ставит перед собой приоритетную цель решить вопрос дипломатическим путём, в том числе путём выкупа территории.

Издание NBC News, ссылаясь на составленную экспертами оценку стоимости Гренландии, пишет, что власти США могут предложить Дании 700 миллиардов долларов за арктический остров. Площадь острова составляет более 2,1 миллиона квадратных метров, а также является удобным плацдармом для защиты континентальной части США. В материале издания акцентируют внимание на том, что оценка стоимости Гренландии составляет более чем половину ежегодного бюджета Пентагона, а также 150% от ВВП Дании.

По данным издания, государственному секретарю США Марко Рубио было поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии. Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также провели встречу с датскими и гренландскими чиновниками, чтобы выяснить намерения Вашингтона. Однако пока, исходя из заявлений датских чиновников, консенсуса нет.