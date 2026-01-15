Сайт Конференция
Nacvark
NBC News: США могут предложить Дании $700 млрд за Гренладию
Такая цена европейской безопасности

Президент США Дональд Трамп намерен установить американский контроль над Гренландией (автономная территория в составе Королевства Дания), аргументируя это существующей угрозой безопасности стратегически важному острову в регионе, противостоять которой может только Вашингтон. Несмотря на отказ гренландских и датских чиновников обсуждать продажу арктического острова, Трамп ставит перед собой приоритетную цель решить вопрос дипломатическим путём, в том числе путём выкупа территории.

Издание NBC News, ссылаясь на составленную экспертами оценку стоимости Гренландии, пишет, что власти США могут предложить Дании 700 миллиардов долларов за арктический остров. Площадь острова составляет более 2,1 миллиона квадратных метров, а также является удобным плацдармом для защиты континентальной части США. В материале издания акцентируют внимание на том, что оценка стоимости Гренландии составляет более чем половину ежегодного бюджета Пентагона, а также 150% от ВВП Дании.

По данным издания, государственному секретарю США Марко Рубио было поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии. Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также провели встречу с датскими и гренландскими чиновниками, чтобы выяснить намерения Вашингтона. Однако пока, исходя из заявлений датских чиновников, консенсуса нет.

#сша #дания #гренландия
Источник: nbcnews.com
Сейчас обсуждают

Василий Коренков
00:03
Приходило такое, якобы из Киева, но на самом деле из Европы это барахло шлют. Телефон указан, конечно не госуслуг, хотя начинается с 495. Стилистика и вид напоминает госуслуги, хотя если сравнить с ор...
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
swr5
23:49
Зачем китайским ученым из китайской Академии Наук опубликовывать свои измерения в Science Advances - междисциплинарном журнале открытого доступа Американской ассоциации содействия развитию науки? Что ...
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
Никита Абсалямов
23:43
Мда... помойка у nVidia была примерно такая же... ну хоть с драйверами проблем не было и на том спасибо.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Китя.
23:42
Не неси чушь вот эта же игра Resident Evil 4 только 2005 года и это же место в игре разница большая.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Дима
23:23
В начале 100% ты прав. Начиная с "Каждый первый ....." ???? .) СССР воевал с 1913г. по 1945г. Согласись, что ты не сформулировал - а что было не так? Или сформулируй - Что не так делалось в разрушенно...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
kilobait3
22:25
Без РД России это просто бомбы. Янки не дадут соврать.
FAS: У Германии есть технологии для создания ядерного оружия в течение трёх-пяти лет
Мартеросян Олег
22:06
Так это зеон там будет только частота ядер расти при разгоне множителем,и озу будет заблокирована на частоте своей
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Мартеросян Олег
22:02
Хороший обзор,Я тоже баловался с ddr3 в трехканале на платформе 1366 с процессором i7 980x выжимал все соки с озу напряжение свыше 2 вольт,плашки озу взяли бы больше т.к. контроллер в процессоре слаб,...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
VRoman
21:57
Охлаждение. Корпус должен помогать охлаждению.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
VRoman
21:55
Русских в стране меньше, эмигрантов больше. Русские разъезжаются, по численности всё где-то так же как и были, а вот в процентном соотношении в мире их становится всё меньше.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
