К осени власти надеются отобрать в армию около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 25 лет

В прошлом году стало известно о планах правительства Франции ввести добровольную военную службу, которая позволит подготавливать резервистов. Такая практика является нестандартной для НАТО, где преимущественно действует контрактная форма службы и отсутствует всеобщая воинская повинность. По этой причине речь идёт пока только об экспериментальном наборе.

Министр обороны страны Катрин Вотрен вчера официально сообщила о старте добровольного набора, который позволит пополнить ряды французских вооружённые силы новобранцами. Власти надеются, что к осени им удастся набрать около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 25 лет. В дальнейшем есть планы по привлечению к военной службе до 50 тысяч человек год.

Вотрен утверждает, что оборонное ведомство уже получило некоторое количество заявок. При этом военные хотят набрать новобранцев из разных регионов страны. После того как потенциальный новобранец подаёт заявку, через некоторое время с ним связываются представители оборонного ведомства для дополнительного анкетирования с целью оценки умений.

Как сообщало издание Le Figaro в прошлом году, добровольная военная служба будет продолжаться в течение десяти месяцев. Зарплата новобранца составит до нескольких сотен евро в месяц, что крайне мало для стран Западной Европы, где средняя зарплата составляет около 2,5 тысяч евро в месяц.