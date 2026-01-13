По данным издания, системы ПВО не были в состоянии боевой готовности

В начале этого года США провели успешную операцию по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая сопровождалась массированным обстрелом военных объектов. Несмотря на наличие у венесуэльской армии систем противовоздушной обороны, более 150 военных самолётов США успешно действовали в воздушном пространстве и наносили удары по целям. Как пишет издание The New York Times, армия Венесуэлы фактически не сопротивлялась обстрелу США.

По данным издания, во время американского обстрела большая часть систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук-М2», не были подключены к радарам и не функционировали. Многие компоненты противовоздушной обороны хранились на складе, а не были развёрнуты венесуэльской армией для защиты воздушного пространства. Информация The New York Times подтверждается видео с последствиями удара по порту Катия-ла-Мар, где хранились компоненты «Бук-М2».

The New York Times напоминает, что Венесуэла на протяжение десятилетий получила системы противовоздушной обороны от России. Тем не менее, специалисты не обеспечили боевую готовность этих систем, поэтому атака США застигла Каракас врасплох.

В октябре 2025 года Николас Мадуро, реагируя на напряжённость в Карибском море, публично говорил о наличии у венесуэльской армии 5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С» (ПЗРК). Однако есть только одна видеозапись, где видна работа ПЗРК. Нюанс в том, что даже в этом случае работа ПЗРК вызвала интенсивный ответный огонь со стороны авиации США.