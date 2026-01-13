В 2025 году стало известно о планах страны приобрести минимум 12 самолётов данного типа

Правительство Великобритании не планирует расширять свой потенциал ядерного сдерживания за пределами имеющихся средств морского базирования. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, приводя ответ министра по оборонным закупкам страны Люка Полларда на парламентский запрос.

Британский министр подтвердил, что Лондон приобретёт как минимум 12 истребителей пятого поколения F-35A, которые могут быть носителями термоядерных бомб B61-12, но это не говорит о планах оснащать их ядерным оружием. Британское ядерное сдерживание по-прежнему основывается на системах, базирующихся на подводных лодках. Хотя Великобритания и имеет истребители F-35B, они, в отличие от F-35A, не могут выступать носителями существующего ядерного оружия.

В то же время Поллард подчеркнул, что приобретение F-35A позволит Великобритании участвовать в ядерной миссии НАТО с самолётами двойного назначения. Однако в таком случае ядерное оружие, выделенное для DCA, будет являться ядерным оружием США, которые сохраняют над ним контроль. Британский чиновник напомнил, что гарантии безопасности НАТО во многом строятся на имеющемся у США ядерном оружии.

Люк Поллард добавил, что, несмотря на отсутствие планов оснащать F-35A ядерным оружием, Великобритания всё же продолжит пересматривать своё стратегическое сдерживание в ответ на изменения в сфере безопасности.