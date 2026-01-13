Сайт Конференция
Nacvark
Великобритания не планирует оснащать ядерным оружием закупаемые у США истребители F-35A
В 2025 году стало известно о планах страны приобрести минимум 12 самолётов данного типа

Правительство Великобритании не планирует расширять свой потенциал ядерного сдерживания за пределами имеющихся средств морского базирования. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, приводя ответ министра по оборонным закупкам страны Люка Полларда на парламентский запрос.

Британский министр подтвердил, что Лондон приобретёт как минимум 12 истребителей пятого поколения F-35A, которые могут быть носителями термоядерных бомб B61-12, но это не говорит о планах оснащать их ядерным оружием. Британское ядерное сдерживание по-прежнему основывается на системах, базирующихся на подводных лодках. Хотя Великобритания и имеет истребители F-35B, они, в отличие от F-35A, не могут выступать носителями существующего ядерного оружия.

В то же время Поллард подчеркнул, что приобретение F-35A позволит Великобритании участвовать в ядерной миссии НАТО с самолётами двойного назначения. Однако в таком случае ядерное оружие, выделенное для DCA, будет являться ядерным оружием США, которые сохраняют над ним контроль. Британский чиновник напомнил, что гарантии безопасности НАТО во многом строятся на имеющемся у США ядерном оружии.

Люк Поллард добавил, что, несмотря на отсутствие планов оснащать F-35A ядерным оружием, Великобритания всё же продолжит пересматривать своё стратегическое сдерживание в ответ на изменения в сфере безопасности.

#сша #великобритания #ядерное оружие #f-35 #f-35a
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Валерий Чернов
12:36
Классно, что сбер не только блокирует подозрительные переводы, но и проводит обучающие программы.
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
Китя.
12:31
Зато DLSS 4.5 красивее картинка чем в нативе факт и не поспоришь. а FSR4 мыло блёванное.
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
K0nst4nt1n
12:16
Я надеюсь это будет в следующей версии двигателя и будет отдельно протестировано и сертифицировано перед началом применения? Потому что не понятно как можно вносить правки в такую конструкцию, которая...
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Dentarg
12:09
Ну ХЗ. Я живу на титановом Сисонике со времён окончания первой волны майнинга + взял для сервака б/у Aerocool P7-750 платиновый за 5к. Предположу, что они переживут современную дешмань. Ещё Enermax Pr...
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Vladislav Isaikhin
11:43
то есть, 5060 для тебя обрубок?)) который вынесет эту стройку от кукурузена ссаного так ему еще и оперы надо гораздо больше, чтобы встройка могла существовать хоть как то
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Dentarg
11:43
Сказочные...
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
sNQ
11:42
да порой поражаюсь тому, что одна и та же новость по 5 раз публикуется. как будто бы вообще нет никакой модерации.
Российский моддер переделал ОЗУ из ноутбука в кастомную DIMM-память для ПК
Китя.
11:36
Formula V FV-850/1000/1200GM гарантия 3 года всего маловато.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Authority
11:25
Не на той платформе тестировали, у хасвелла контроллер начинает тротлить уже на 2666. Идеально было бы протестировать на 2011 сокете, взять xeon-1650v2(i7-4930k) или 1680v2.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Dentarg
11:22
А что случилось?
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией
