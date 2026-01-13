Первая поставка ожидается в 2028 году

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) объявила о заключении контракта с Федеральным управлением по вопросам оборудования Вооружённых сил Германии (BAAINBw) на поставку ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian для военно-морских сил. Закупка была осуществлена при посредничестве Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

Суммарно Бундесвер заказывает восемь БПЛА данного типа. Стоимость контракта в пресс-релизе GA-ASI не раскрывается. Первая поставка MQ-9B SeaGuardian запланирована на 2028 год, но сроки завершения передачи всех заказанных дронов не уточняются.

GA-ASI акцентирует внимание на том, что приобретения Берлином американских БПЛА повышает оперативную совместимость военно-морских сил стран НАТО, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с немецкими Boeing P-8A Poseidon, которые ранее заказало правительство Германии.

В настоящее время GA-ASI имеет контракты на поставку MQ-9B SeaGuardian следующим странам: США, Великобритания, Канада, Индия, Япония, Дания, Польша и Тайвань.