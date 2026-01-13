Судя по всему, немецкий концерн Rheinmetall хочет проверить БМП в боевых условиях

Компания Rheinmetall (Германия) сообщила о планах поставить Украине новейшие боевые машины пехоты (БМП) KF41 Lynx уже в начале этого года. Отмечается, что контракт на поставку пяти БМП данного типа был подписан в декабре 2025 года. Примечательно, что в прошлом году публично не сообщалось о подписании контракта с Rheinmetall.

Стоимость первой партии составляет «несколько десятков миллионов евро», которые были профинансированы правительством Германии. В пресс-релизе немецкого концерна подчёркивают, что передаваемые украинской армии БМП KF41 Lynx будут оснащены двухместной башней Lance, а также другим оборудованием в специальной модификации.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что заказ на поставку БМП украинской армии является «фундаментальным успехом», который подтверждает намерения компании поддерживать Украину. Однако, учитывая небольшой объём заказа и новизну Lynx, вероятнее всего, немецкий концерн хочет проверить свои БМП в боевых условиях.

Rheinmetall акцентирует внимание на том, что KF41 Lynx имеет модульную конструкцию, открытую архитектуру и высокий уровень защищённости. При этом мощная силовая установка обеспечивает БМП высокий уровень мобильности. Таким образом, речь идёт о сочетании высокого уровня защиты с мобильностью – параметром, имеющим крайнюю важность с учётом новых реалий боевых действий.