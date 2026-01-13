Торговыми партнёрами страны являются не только региональные державы, но и крупные экономики – Китай, Индия и Турция

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из стран, которые сотрудничают с Ираном. Его заявление прозвучало на фоне протестов в стране, в которых Вашингтон занял позицию в поддержку протестующих.

Американский президент подчеркнул, что новые тарифы вступают в силу «немедленно», а решение является «окончательным и обязательным». Однако Трамп не предоставил каких-либо подробностей, поскольку не озвучил список стран, которые попадают под 25-процентные пошлины.

Стоит понимать, что торговыми партнёрами Ирана являются не только соседние страны, но и крупные экономики – Индия, Турция и Китай. Правительство США уже ранее вводило 50-процентные пошлины против Индии из-за импорта российской нефти, а торговый спор с Китаем только недавно взял курс на урегулирование. Дополнительные 25-процентные пошлины против этих стран, создают угрозу нарушения отношений с этими странами, особенно с Китаем, учитывая достигнутое в конце прошлого года хрупкое «торговое перемирие».