Nacvark
Bloomberg: НАТО обратилось к Турции с просьбой досрочно отправить истребители F-16 в страны Балтии
Турецкие истребители могут принять участие в патрулировании воздушного пространства балтийских стран в рамках миссии Baltic Air Policing

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что НАТО обратилось к правительству Турции с просьбой досрочно задействовать истребители F-16 для участия в миссии североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Речь идёт о миссии Baltic Air Policing, инициированной для защиты балтийских союзников, которые не имеют собственных истребительных эскадрилий.

В материале издания напоминают, что Турция уже имеет обязательства по развёртыванию в декабре 2026 года своей авиации в Румынии, где они пробудут до марта 2027 года. Однако теперь есть необходимость провести воздушное патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года, учитывая недавние заявления стран Балтии о нарушении их воздушного пространства.

По данным издания, в Анкаре пока не предоставили НАТО окончательный ответ на этот запрос. При этом турецкие военно-воздушные силы уже ранее участвовали в Baltic Air Policing, как и другие страны военного блока. Истребители Турции в последний раз совершали патрулирование в рамках миссии в начале 2025 года. Стоит напомнить, что в июле 2026 года в Анкаре состоится ежегодный саммит НАТО, который также требует от принимающей страны (Турции) дополнительных мер по обеспечению безопасности.

#нато #f-16 #турция #балтия
Источник: bloomberg.com
Сейчас обсуждают

Anton Demenchuk
03:10
Была у меня мечта, купить компьютер который не будет устаревать))))))) вот и пришло это время
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
Anton Demenchuk
03:09
я бы сказал со своим ТУПЫМ ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Anton Demenchuk
03:08
ну что вы, это другое, тут ни кого наказывать нельзя, это же или друзья или родственники. И схема хорошая, принимаем решение развалить, и начинаем туда заряжать массы денег, которые различными схемами...
Россия восстановит высшее танковое училище в Челябинске
motya
02:46
Я бы задал вопрос , а кто старую школу и учёбки развалил... Кто продал землю под чьим чутким руководством это произошло....
Россия восстановит высшее танковое училище в Челябинске
AndreySE-VL
02:21
Страна богатая, для них это копейки ))
16 ГБ памяти DDR5 5600 стоят в Южной Корее около $300
Марат Гарипов
02:00
Согласен, считаю 2001г фильм снят отлично
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
artemuss1990
01:45
Петушары чтоб они обосрались со своим ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Анатолий Орлов
01:13
И места съёмок в фильме очень странно выбраны. Белоруссией не пахнет. Фильм 2001 года снят хотя бы в окрестностях Лиды
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
swr5
00:45
И ничего не потерял. Кино - пережиток который скоро исчезнет, тем более такая муть.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Михаил Barash Андреев
00:36
По поводу бездарей я бы на Вашем месте поосторожничал с выводами. Особенно когда и телик, и компьютер, которые Вы зачем-то привели в пример потребителей переменного тока, на деле потребляют постоянный...
«Росатом» разработал первый российский модульный инвертор для солнечных панелей
