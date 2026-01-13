Турецкие истребители могут принять участие в патрулировании воздушного пространства балтийских стран в рамках миссии Baltic Air Policing

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что НАТО обратилось к правительству Турции с просьбой досрочно задействовать истребители F-16 для участия в миссии североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Речь идёт о миссии Baltic Air Policing, инициированной для защиты балтийских союзников, которые не имеют собственных истребительных эскадрилий.

В материале издания напоминают, что Турция уже имеет обязательства по развёртыванию в декабре 2026 года своей авиации в Румынии, где они пробудут до марта 2027 года. Однако теперь есть необходимость провести воздушное патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года, учитывая недавние заявления стран Балтии о нарушении их воздушного пространства.

По данным издания, в Анкаре пока не предоставили НАТО окончательный ответ на этот запрос. При этом турецкие военно-воздушные силы уже ранее участвовали в Baltic Air Policing, как и другие страны военного блока. Истребители Турции в последний раз совершали патрулирование в рамках миссии в начале 2025 года. Стоит напомнить, что в июле 2026 года в Анкаре состоится ежегодный саммит НАТО, который также требует от принимающей страны (Турции) дополнительных мер по обеспечению безопасности.