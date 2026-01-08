Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, являющийся автором документа, сообщил о получении «зелёного света» от Трампа

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм*, представивший в апреле 2025 года новый санкционный пакет против России, на своей странице в социальной сети X сообщил об итогах двухсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп предоставил «зелёный свет» на проведение голосования по разработанному документу о новых санкциях.

Изменённая версия законопроекта представляет собой документ, расширяющий полномочия президента США по экономическому давлению на страны, которые импортируют дешёвую российскую нефть. При этом авторы законопроекта настаивают, что основной целью является давления именно на Россию, которая зарабатывает на продаже энергоносителей. По их задумке, санкции и пошлины вынудят крупных импортёров российской нефти найти другого поставщика.

Грэм утверждает, что санкционный пакет в первую очередь затронет Китай, Индию и Бразилию, которые являются крупнейшими импортёрами российской нефти. Он рассчитывает, что голосование по данному законопроекту пройдёт уже на следующей неделе. Следует подчеркнуть, что Сенат США со стопроцентной вероятностью одобрит документ, поскольку его уже поддержали 80% американских сенаторов. Однако окончательное решение остаётся за Дональдом Трампом, который, как президент США, может подписать или отклонить законопроект.