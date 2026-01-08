Предполагается, что это позволит сократить государственные расходы на обучение лётчиков, хотя в Конгрессе США есть сомнения на этот счёт

Подписанный в декабре 2025 года Закон о национальной обороне США (NDAA) предусматривает внесение изменений в программу подготовку пилотов вертолётов. Пентагон предлагает передать обучение пилотов частным подрядчикам в аутсорсинг, заменив государственные учреждения. Военное командование уже ищет партнёров в рамках инициативы Flight School Next, хотя в Конгрессе США, как сообщает издание Defense One, наблюдается определённое сопротивление.

По задумке Пентагона, аутсорсинг услуг по обучению управлению вертолётами позволит сократить государственные подходы, поскольку техническое обслуживание учебно-тренировочных вертолётов и содержание штата инструкторов станут задачей частных подрядчиков. Помимо этого, использование однодвигательных вертолётов позволит улучшить навыки пилотов.

Компания, которая получит контракт от Пентагона, будет ежегодно выпускать от 800 до 1,5 тысяч пилотов вертолётов. Среди рассматриваемых подрядчиков – Bell, Lockheed Martin и M1, которые подтвердили свою готовность к сотрудничеству с Пентагоном. Однако Конгресс США не готов профинансировать инициативу Flight School Next, пока не получит отчёт об экспериментальном формате. Проще говоря, конгрессмены хотят убедиться, что передача обучения частным подрядчиком действительно эффективнее и выгоднее, чем содержание государственных учебных центров.