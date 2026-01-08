Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Армия США планирует обучать пилотов вертолётов в частных лётных школах
Предполагается, что это позволит сократить государственные расходы на обучение лётчиков, хотя в Конгрессе США есть сомнения на этот счёт

Подписанный в декабре 2025 года Закон о национальной обороне США (NDAA) предусматривает внесение изменений в программу подготовку пилотов вертолётов. Пентагон предлагает передать обучение пилотов частным подрядчикам в аутсорсинг, заменив государственные учреждения. Военное командование уже ищет партнёров в рамках инициативы Flight School Next, хотя в Конгрессе США, как сообщает издание Defense One, наблюдается определённое сопротивление.

По задумке Пентагона, аутсорсинг услуг по обучению управлению вертолётами позволит сократить государственные подходы, поскольку техническое обслуживание учебно-тренировочных вертолётов и содержание штата инструкторов станут задачей частных подрядчиков. Помимо этого, использование однодвигательных вертолётов позволит улучшить навыки пилотов.

Компания, которая получит контракт от Пентагона, будет ежегодно выпускать от 800 до 1,5 тысяч пилотов вертолётов. Среди рассматриваемых подрядчиков – Bell, Lockheed Martin и M1, которые подтвердили свою готовность к сотрудничеству с Пентагоном. Однако Конгресс США не готов профинансировать инициативу Flight School Next, пока не получит отчёт об экспериментальном формате. Проще говоря, конгрессмены хотят убедиться, что передача обучения частным подрядчиком действительно эффективнее и выгоднее, чем содержание государственных учебных центров.

#сша #ввс сша
Источник: defenseone.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
6
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Яков Рудев
05:02
У них есть хоть один произведенный графический адаптер или опять "по расчетам будет"? Настораживает так же то что в одном тесте они с В200 соревнуются (проф карта для ии) а в других с 5090. Попахивает...
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Doomcreeper
04:32
Чо за дурацкий стандарт? Почему его не отменят? Столько проблем сним, а его пилят и пилят.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
32Влад32
04:02
А не проще сделать более качественный усиленный разъем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter