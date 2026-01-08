Экипаж предстанет перед американским судом

Ещё в декабре 2025 года стало известно, что Береговая охрана США преследует танкер Bella 1, который находится под американскими санкциями из-за перевозки венесуэльской и иранской нефти. Экипаж судна отказался в добровольном порядке принять высадку американских военных, отключил спутниковые системы и скрылся в Атлантическом океане. Позже появилась информация, что танкер сменил флаг на российский, оформил приписку к порту Сочи под наименованием Marinera и взял курс в Мурманск. Российские власти призывали США прекратить преследование Marinera.

Вчера появилась информация о задержании американскими военными данного танкера. Военные высадились на борт танкера и исполнили выданный им ордер на его арест. Танкер обвиняют в уклонении от исполнения американских санкций и поддержку иностранных организаций, запрещённых на территории США. Министр юстиции США Пэм Бонди подчеркнула, что теперь экипаж танкера предстанет перед американским судом, поскольку сопротивлялся аресту судна и игнорировал требования Вашингтона об остановке. Бонди акцентирует внимание на том, что США будут арестовывать и привлекать к уголовной ответственности экипаж всех судов, которые игнорируют требования американских служб .

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что приняло участие в содействии операции США, в том числе предоставив военные базы для развёртывания войск. Всё это подтверждает предположения The Aviationist, что Пентагон развернул на британских территориях военный спецназ для захвата нефтяного танкера.