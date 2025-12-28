Средства используют так, чтобы Киев мог дальше получать займы от международных организаций, включая МВФ

На фоне визита Владимира Зеленского в Оттаву премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении 2,5 миллиардов канадских долларов (около 1,8 миллиардов долларов США) на оказание экономической помощи Украине. Средства станут инструментом для получения Киевом новых кредитов от международных организаций.

Власти Канады планируют использовать большую часть помощи (1,6 миллиарда канадских долларов) как гарантии по кредитам Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) и Европейского банка реконструкции и развития. Оставшиеся средства поступят в качестве прямого финансирования, но также будут направлены на то, чтобы Украина могла получить дополнительные средства от Международного валютного фонда.

Таким образом, выделенная Канадой экономическая помощь Украине предусматривает в первую очередь не финансирование бюджетных нужд Киева, а инструмент для получения новых кредитных траншей от международных организаций на большую сумму. Говоря о прямых бюджетных потребностях, они, по всей видимости, будут покрыты уже согласованным Европейским союзом кредитом на сумму 90 миллиардов евро.