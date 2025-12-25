По крайней мере, такие полномочия предоставляются ведомству в рамках нового закона

В принятом Законе о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год существует положения, в котором говорится, что министр обороны США совместно с министром военно-морских сил могут начать программу по контрактной эксплуатации флота коммерческой десантной авиации, предоставив военным возможности для выполнения задач в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Издание The War Zone пыталось выяснить, для чего именно это положение было включено в NDAA, но многочисленные запросы были проигнорированы.

Спустя некоторое время издание решило осветить полученную из нового закона информацию, которая, хоть и является ограниченной, но всё же о чём-то говорит. На текущий момент у США нет гидросамолётов, чтобы выполнять десантные операции в Тихом океане с их помощью. По этой причине Пентагон получил полномочия, позволяющие обратиться ему к частным компаниям, арендовав самолёты-амфибии для выполнения различных задач: проведение поисковых операций, обеспечение логистики и перевозка личного состава между островами.

Сложно сказать, удастся ли военным найти партнёров на коммерческой основе, учитывая ограниченность парка гидросамолётов в мире. Тем не менее, всё же существует определённые варианты: лёгкий самолёт Cessna 208 Caravan или более подходящие для военных CL -415 Super Scooper и ShinMaywa US-2. Пентагон вполне может найти подрядчиков, которые возьмутся за обеспечение логистики или перевозку военных между островами в Тихом океане. Другой вопрос в том, что на случай реальных боевых действий у США не будет гидросамолётов, которые смогут выполнять боевые задачи в условиях, когда они будут одной из законных военных целей. В таком случае, вероятнее всего, США рассмотрят вариант с мобилизацией (выкупом) гидросамолётов, если они понадобятся, ведь в Пентагоне уже закрыли перспективную программу по разработке амфибии Liberty Lifter.