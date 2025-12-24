Власти ссылаются на «недопустимые риски для национальной безопасности»

Правительство США вводит запрет на ввоз и продажу всех иностранных беспилотников и комплектующих к ним, ссылаясь на «недопустимые риски для национальной безопасности». Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на решение Федеральной комиссия связи США (FCC).

Председатель FCC Брендан Карр объясняет, что, хотя беспилотники потенциально могут повысить общественную безопасность и укрепить позиции США в области инноваций, различные преступники, террористы и шпионы активизировали их применение в качестве оружия. По этой причине американское правительство хочет запретить распространение беспилотников, которые впоследствии могут использоваться против интересов США.

Основная обеспокоенность Вашингтона заключается в том, что китайские компании, включая DJI, могут использовать находящиеся в США беспилотники для составления детальной карты страны, с указанием координат всех важнейших объектов инфраструктуры. Китайская компания отвергает эти обвинения, но американские власти убеждены, что Пекин имеет рычаги влияния на DJI в это вопросе, поэтому разумнее будет не рисковать.

Впрочем, принятое решение не означает, что сотни тысяч дронов производства DJI, ввезённых в США, одновременно упадут на землю. Те дроны, которые уже были ввезены, по-прежнему могут использоваться. Однако ввоз новых дронов или комплектующих для их починки будет запрещён.