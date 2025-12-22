Речь идёт о системе PERCH, разработанной для запуска барражирующих боеприпасов Switchblade 300 и Switchblade 600

Компании General Dynamics Land Systems и AeroVironment, расположенные в США, предлагают правительству Аргентины свою новую разработку – систему высокоточного поражения целей и разведки в контейнерном корпусе (PERCH). Речь идёт о новой совместной разработке компаний, которая позволит запускать барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и Switchblade 600 производства AeroVironment прямо с танков M1A2 Abrams в конфигурации SEPv3 и бронетранспортёров Stryker.

Менеджер по развитию бизнеса GDLS Марк Ху в интервью Zona Militar объяснил, почему Буэнос-Айрес должен приобрести американские пусковые установки. Он напоминает, что аргентинская армия уже получила партию американских бронетранспортёров Stryker, которые можно значительно усилить, предоставив экипажу новые возможности наблюдения и поражения целей с помощью дронов-камикадзе.

Ху признаёт, что рельеф местности в Аргентине может отличаться, но, так или иначе, беспилотники по-прежнему остаются важнейшим элементом современных боевых действий, вне зависимости от условий. GDLS готовы выпустить свою новую пусковую установку на рынок уже через 1 - 2 года. Ранее уже была новость о том, что GDLS и AeroVironment удалось успешно интегрировать систему PERCH с танками M1A2 Abrams SEPv3.