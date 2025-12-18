Сайт Конференция
Nacvark
The Times: США не поддерживают планы ЕС по конфискации российских активов
Вашингтон опасается, что конфискация активов сорвёт планы США по мирному урегулированию и лишит Запад важного рычага давления

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США не поддерживают инициативы Европейского союза (ЕС), связанные с конфискацией замороженных российских активов. По данным издания, представители Белого дома в частном порядке предупредили Европу о последствиях, в частности, что им в будущем придётся компенсировать России конфискованные средства.

В материале издания объясняют, что дальнейшая судьба российских активов является одним из ключевых элементов мирного плана США. В Вашингтоне опасаются, что односторонние действия ЕС могут затянуть российско-украинский конфликт, а возможно даже сорвать усилия по его урегулированию, поскольку замороженные активы остаются одним из немногих рычагов давления на Москву.

Информация The Times свидетельствует об изменении риторики официального Вашингтона: ещё недавно Дональд Трамп говорил, что конфискация российских активов – дело ЕС, которое его не волнует. Сейчас же США предостерегают Брюссель от подобных действий, по крайней мере, в данный период времени.

Ранее уже была новость о том, что в ЕС приняли решение о бессрочной заморозке российских активов. Такое решение открывает путь к дальнейшей их экспроприации в целях оказания экономической помощи Украине через различные механизмы, включая так называемый «репарационный кредит».

#сша #евросоюз #российские активы
Источник: thetimes.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
03:22
Я совершенно не против отечечтвенных мессенджеров. Только вот как они будут работать? Вот например провайдер Дом.ру. Охват российских регионов огромный. А как с поддержкой? В городах никаких офисов. И...
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
zerohexen
03:00
че за бред.ты написал. тебе дали факт написанный не мной, и исполняемый не мной. а ты и я тут вообще нечего не решает и тупо покупает. Пой там не пой бери и жри..или не бери. и не пиши тогда. револуци...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Garthar
02:59
Ага на Украину. Там теперь очень много гениев
Россия возвращается к идее экранопланов
DeaDragon
02:55
Что то пытался сделать автор. Только Форза 4 на скринах почему то на 10 винде типо тестил, а всё остальное на 11. Ещё и систему умудрялся автор переустанавливать!!!!! Молодец. А что же не написал ка...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Никита Абсалямов
00:03
"...И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет..." - побольше о себе думайте, поменьше о "хозяев...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
zerohexen
23:48
"Я много мелочных и жалких людей встречал на своём веку... Но чтоб таких..." я тебе секрет открою одной из сторон капитализма, это экономия на всем. а с учетом производства в сотни и тысячи устройств ...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Андрей Трубников
23:34
Аналогично. Только обновляюсь от билда к билду. Сейчас актуальная Windows 11 25h2
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Андрей Трубников
23:20
У меня Windows 11 25h2 (билд 10.0.26200.7462)- полёт нормальный. Работает стабильно и без сбоев.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Felix
22:55
Статья - огонь, как по мне. А тема повествования реально волнующая)
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
x41
22:52
А что с оверклоакой случилось? Чумбу переименовали и Данте. И декабрь на инглише.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
