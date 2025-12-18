Вашингтон опасается, что конфискация активов сорвёт планы США по мирному урегулированию и лишит Запад важного рычага давления

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США не поддерживают инициативы Европейского союза (ЕС), связанные с конфискацией замороженных российских активов. По данным издания, представители Белого дома в частном порядке предупредили Европу о последствиях, в частности, что им в будущем придётся компенсировать России конфискованные средства.

В материале издания объясняют, что дальнейшая судьба российских активов является одним из ключевых элементов мирного плана США. В Вашингтоне опасаются, что односторонние действия ЕС могут затянуть российско-украинский конфликт, а возможно даже сорвать усилия по его урегулированию, поскольку замороженные активы остаются одним из немногих рычагов давления на Москву.

Информация The Times свидетельствует об изменении риторики официального Вашингтона: ещё недавно Дональд Трамп говорил, что конфискация российских активов – дело ЕС, которое его не волнует. Сейчас же США предостерегают Брюссель от подобных действий, по крайней мере, в данный период времени.

Ранее уже была новость о том, что в ЕС приняли решение о бессрочной заморозке российских активов. Такое решение открывает путь к дальнейшей их экспроприации в целях оказания экономической помощи Украине через различные механизмы, включая так называемый «репарационный кредит».