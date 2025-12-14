Немцы присоединяться к польскому проекту «Восточный щит»

В Польше продолжается работа над проектом «Восточный щит» по строительству оборонительных сооружений на границе с Россией. Речь идёт о возведении различных укреплений, минных полей, оборонительных пунктов и изменении ландшафта местности для укрепления восточной границы. Общая стоимость проекта составляет порядка 2,3 миллиарда евро.

С весны 2026 года Вооружённые силы Германии подключатся к операции «Восточный щит», оказав помощь польским военным в возведении оборонительных сооружений. Об этом сообщает издание Bild, приводя слова заместителя министра обороны Польши Павла Залевского.

Немецкие военные в первую очередь будут принимать участие в создании позиций, рытье траншей, установке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений («зубы дракона»). Ожидается, что запланированное в следующем году развёртывание немецких солдат на польских территориях продлится до конца 2027 года. В Министерстве обороны Германии объяснили, что такая миссия не требует получение мандата от немецкого парламента, поскольку не считается боевым развёртыванием в иностранном государстве и не предполагает угрозы непосредственных столкновений с противником.

Bild напоминает о том, что Германия уже оказывает Польше помощь в ходе миссий по развёртыванию войск, в том числе с помощью размещения в стране батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.