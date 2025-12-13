Прошлая администрация в последний год скептически относилась к израильским действиям в секторе Газа и ограничивала помощь

Издание Reuters, ссылаясь на многочисленные источники, узнало, что США приостанавливали обмен разведывательными данными с Израилем во время президентства Джо Бандена (2021 - 2025). В отличие от действующей администрации, тогда Белый дом неоднократно ограничивал использование американских разведданных.

Так, например, в определённый момент Пентагон отключил Израилю доступ к камерам с беспилотников, отслеживающих в анклаве расположение пленных и членов ХАМАС. Помимо этого, были случаи полного прекращения обмена разведывательными данными. Такие решения были обусловлены опасениями прошлой администрации относительной ситуации с безопасностью в секторе Газа, а также действиями Израиля, которые неоднократно ставили под угрозу здоровье и жизнь мирного населения анклава

Источники Reuters подчеркнули, что не все потоки разведданных контролируются Белым домом. Некоторые источники разведывательной информации были доступны вне зависимости от принимаемых Белым домом решений. Говоря о тех случаях, когда Вашингтон всё же прекращал делиться своими разведданными, зачастую меры были временными и обмен продолжался после того, как Тель-Авив предоставлял письменные гарантии соблюдения их вооружёнными силами международного законодательства, регулирующего ведение боевых действий.

Reuters не удалось установить конкретные периоды, когда США прекращали обмен разведданными с Израилем, а также участвовал ли экс-президент Джо Байден в принятии решений. Можно предположить, что превращение обмена разведданными совпало с накалом отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом весной 2024 года, когда израильская армия хотела расширить боевые действия на западе палестинского анклава вопреки призывам США.