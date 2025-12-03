В следующем году призвать на военную службу могут 5 тысяч человек

Командующий военным командованием Вооружённых сил Литвы полковник Данас Моцкунас анонсировал возвращение всеобщей воинской повинности в 2026 году. В следующем году литовское правительство возобновит призыв на обязательную первоначальную военную службу, необходимую для поддержания численности резерва и создания условий для получения молодёжью необходимой военной подготовки.

Ожидается, что со 2 января по 31 декабря следующего года на военную службу поступят 5 тысяч призывников. При этом структура призыва достаточно разнообразная:

3870 призывников – молодые люди, призванные для прохождения 9-месячного курса подготовки;

650 призывников – люди, проходящие программу подготовки младших офицеров в течение 160 - 200 дней;

450 призывников - молодые люди, призванные на 90 - 120 дней для службы по программам базовой военной подготовки или военной специальности;

90 призывников – люди, имеющие востребованные профессии, необходимые военным в течение 3 месяцев.

Говоря о молодёжи, им будет предложено пройти службу либо сразу после окончания школы, либо во время обучения в колледжах, университетах в более короткой форме, совместимой с учёбой.

С 2008 года в Литве действовала профессиональная армия, набираемая на контрактной основе. Численность вооружённых сил страны составляет около 37 тысяч человек личного состава. Помимо этого, на территории страны действует 45-я бронетанковая бригада немецких вооружённых сил.