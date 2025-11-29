Об этом сообщают различные СМИ, включая Scramble и Zona Militar

В апреле 2023 года правительство Дании согласилось продать Аргентине истребители F-16, которые были выбраны страной вместо китайских самолётов JF-17. Продажа была осуществлена на относительно льготных условиях, поскольку все 24 датских истребителя обошлись Буэнос-Айресу в символическую сумму, включающую в себя 300 миллионов долларов за сами самолёты и более 1 миллиарда долларов за их модернизацию в США.

Как сообщают различные СМИ, включая Scramble и Zona Militar, 28 ноября из Дании вылетела первая группа из шести истребителей F-16, которые предназначены для аргентинских военно-воздушных сил. После вылета с авиабазы Skrydstrup они отправились на аэродром Рио-Куарто, куда прибудут уже в декабре после транзита через Бразилию. Запланировано сразу несколько промежуточных посадок для дозаправки.

В рамках первой поставки Аргентина получит четыре двухместных и два одноместных F-16, то есть приоритет отдаётся истребителям, которые можно будет использовать для обучения и тренировок. При этом, по данным СМИ, полноценное введение датских истребителей в эксплуатацию Аргентиной произойдёт только к концу следующего года.

На вооружении Дании было 44 истребителя F-16, которые поставляются другим странам в рамках различных программ для последующей их замены современными F-35.