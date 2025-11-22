Сайт Конференция
Nacvark
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
Как оказалось, изменение глубины воды и рельефа нарушило маршрут подрядчиков и они ошиблись пляжем

На этой неделе в Мексике на пляже реки Рио-Гранде, разделяющей страну с США, произошла высадка лодки с американцами, которые забили в песок глубокий свай и прикрепили на него табличку, где говорится, что данная зона является закрытой территорией Пентагона. На информационных знаках размещён текст на двух языках (английском и испанском), где говорится, что несанкционированный доступ, фотографирование и видеосъёмка являются запрещёнными, а нарушителей режима могут задержать и обыскать.Мексиканские военные, приехавшие демонтировать табличку ПентагонаНа места, где были установлены знаки США, прибыли вооружённые представители военно-морских сил Мексики, которые демонтировали знаки Пентагона. Ситуация требовала объяснений, поскольку кто-то от лица Министерства обороны США высадился в Мексику и установил правительственные знаки, поэтому американские средствам массовой информации обратились за официальными комментариями.

Как объяснили в посольстве США в Мексике, представители Пентагона действительно нечаянно вторглись на мексиканский пляж и установили там информационные таблички. Дело в том, что изменения глубины воды и рельефа «изменили восприятие местоположения международной границы». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также дала комментарий относительно этого инцидента, подчеркнув, что подрядчики Пентагона разместили знаки на мексиканском пляже по ошибке. Издание Associated Press, ссылаясь на Министерство обороны США, сообщает, что отнюдь подрядчики будут координировать свои действия с соответствующими ведомствами, чтобы избежать подобной путаницы.

Резюмируя о произошедшем, фактически представители американского правительства вторглись на территорию Мексики, объявили её закрытой территорией Министерства обороны США. При этом каких-либо последствий не было, потому что таблички вовремя демонтировали, а на самой территории не было американских военных. Исходя из того, что обе стороны признали ошибку подрядчиков Пентагона, вряд ли она скажется на дипломатических отношениях США и Мексики

#сша #пентагон #мексика
Источник: newsweek.com
