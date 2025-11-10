Отсрочка по запрету предусмотрена до 27 ноября 2026 года

Правительство Китая отменило по 27 ноября 2026 года запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, установленный в январе 2024 года. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на министерство торговли страны.

Помимо этого, китайские власти приостанавливают другие меры экспортного контроля, введённые 9 октября и ранее. Так, например, временно приостановлены строгие проверки конечного получателя при экспорте графита, который импортировался США в различных целях. Установленный экспортный контроль фактически означал запрет на поставку критически важных минералов компаниям, поставляющим их оборонно-промышленному комплексу для производства систем наблюдения, ракетных комплексов и различных боеприпасов.

Решение о временной отмене торговых барьеров было принято на фоне двухсторонних договорённостей между США и Китаем, в рамках которой американские власти сократили пошлины на импорт китайской продукции. В октябре издание Financial Times писало о создании Пентагоном запаса редкоземельных металлов, что указывает на увеличение США импорта критических важных минералов из Китая до тех пор, пока это позволяет ситуация.