Корабль находится в Средиземном море для участия в учениях НАТО

Флагманский авианосец Королевских Военно-морских сил Великобритании HMS Prince of Wales был выведен в Средиземное море после пяти месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое развёртывание сопровождалось рекордом: теперь авианосец является носителем сразу 24 истребителей пятого поколения F-35B. Все развёрнутые самолёты принадлежат британской армии.

HMS Prince of Wales принимает участие в учениях Falcon Strike («Соколиный удар») под руководством Италии, сосредоточенных вокруг авиации и флота. Британские истребители будут выполнять учебные миссии в дневных и ночных учениях. В пресс-релизе Королевских ВМС Великобритании подчёркивают, что предстоящие учения НАТО станут «реальной демонстрацией боеготовности британской авианосной ударной группы».

Королевские ВМС Великобритании также акцентирует внимание на том, что это первый случай, когда на борту HMS Prince of Wales размещают сразу 24 истребителями. На момент августа 2025 года у британского флота было в распоряжении 40 истребителей F-35B из 48 заказанных, то есть сейчас большая часть самолётов базируется именно на флагманском авианосце.