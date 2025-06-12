DefenseNews приводит слова министра обороны Пита Хегсета

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки рассматривают возможность отказа от новых самолётов дальней радиолокационной разведки (ДРЛО), чтобы сосредоточиться на использовании космической разведки, а не воздушной. Об этом сообщает издание Defense News, приводя рассуждения министра обороны страны Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что изначально в американских военно-воздушных силах планировали приобрести самолёты ДРЛО E-7 Wedgetail от компании Boeing, которые уже находятся на вооружении Великобритании, Австралии и других стран. Конгрессмен-республиканец из подкомитета Палаты представителей по ассигнованиям в сфере обороне Том Коул объясняет, что E-7 не являются чем-то новым, но они превосходят имеющиеся у Соединённых Штатов Америки системы разведки.

В то же время Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе дал понять, что Пентагон пересматривает финансирование своих проектов, в том числе опираясь на опыт российско-украинского конфликта и наблюдения за потенциалом Китая. Он подтверждает, что американское оборонное ведомство по-прежнему будет выделять средства для существующих самолётов ДРЛО, чтобы обслуживать и модернизировать их, но военные убеждены в неизбежности перехода на космическую разведку.

Хегсет подчеркнул, что Пентагон финансирует возможности, которые в будущем превзойдут разведку самолётами ДРЛО. Упомянутый ранее конгрессмен Том Коул согласился с министром обороны, но попросил его проявить осторожность относительно закупок E-7, не отменяя финансирование полностью. Коул настаивает на том, что E-7 является рабочей платформой, в то время как космос хоть и перспективен, но не изучен и не освоен. Конгрессмен также уверен в том, что в будущем американской армии нужна будет как воздушная, так и космическая разведка.

Ранее Defense One ознакомилось с бюджетным предложением Пентагона на 2026 год. В нём предусмотрено сокращение финансирования для E-7, что говорит о нежелании Пита Хегсета инвестировать в приобретение новых самолётов ДРЛО.