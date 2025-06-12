Ведомство также увеличивает инвестиции в разработку ракет

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки предлагают сократить запланированную закупку истребителей пятого поколения F-35 для военно-воздушных сил, вложившись в разработку самолёта шестого поколения F-47. Об этом сообщает издание Defense One, ознакомившись с бюджетным предложением на 2026 год.

В рамках бюджетного предложения на следующий год военно-воздушные силы страны получат 54,2 миллиарда долларов для приобретения различных видов оружия. При этом для американских пилотов закажут только 24 истребителя F-35, хотя в прошлом году заказ был равен 44 самолётам.

Помимо этого, в Пентагоне предлагают увеличить инвестиции в производство и разработку современного вооружения. Программа по созданию стратегических бомбардировщиков B-21 получит дополнительные 2,1 миллиарда долларов, в то время как инвестиции для самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E7 Wedgetail сократят до 200 миллионов долларов, несмотря на первоначальные планы приобрести 26 самолётов, которые заменят имеющиеся AWACS.

Defense One также сообщают о значительном финансировании заброшенной программы по созданию гиперзвуковых ракет AGM-183A (ARRW) и удвоению бюджета для крылатой ракеты с ядерной боеголовкой Long Range Stand-off Weapon. Общие расходы на ракеты в 2026 году составят около 6 миллиардов долларов.