По данным издания, стороны нашли соглашение по этому поводу в ходе переговоров в Лондоне

С 9 по 10 июня в Лондоне проходили переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Китая по торговым вопросам. В Вашингтоне были сосредоточены над тем, чтобы добиться отмены Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов, критически необходимых для производства во всех отраслях, включая создание новых истребителей F-35.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Китай по итогам переговоров всё же согласился начать выдавать разрешение на экспорт редкоземельных металлов американским компаниям без каких-либо ограничений. При этом решение является временным и продлится шесть месяцев, что предоставляет Пекину возможность задействовать редкоземельные металлы как рычаг давления на Вашингтон в торговых переговорах.

По данным издания, в обмен китайские власти потребовали от Соединённых Штатов Америки ослабить ограничения на продажу некоторых категорий товаров, включая реактивные детали, компоненты к ним и этан (побочный продукт добычи энергоносителей, необходимый для производства пластмассы).

Предполагается, что Вашингтон приступит к постепенному ослаблению ограничений экспортного контроля после того, как Пекин выдаст компаниям разрешения на экспорт редкоземельных металлов.