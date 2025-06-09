Обе стороны встретятся в Лондоне после того, как обвинили друг друга в нарушении достигнутых Швейцарии договорённостей.

Запланированные в Лондоне переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Китая будут сосредоточены вокруг редкоземельных металлов. Об этом сообщает издание Bloomberg, напоминая, что Пекин недавно всё же согласился смягчить свои ограничения на экспорт редкоземельных металлов западным компаниям.

В материале издания приводятся слова директора Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассетта, который ясно дал понять, что в Соединённых Штатах Америки хотят добиться от Китая возвращения на апрельский уровень экспорта редкоземельных металлов, включая магниты, которые имеют решающее значение при производстве мобильных телефонов, автомобилей и другой продукции.

Bloomberg напоминают, что в Вашингтоне неоднократно жаловались на нехватку редкоземельных магнитов которые необходимы для производства автомобилей и оборонной продукции. В то же время Китай возмущён ограничениями на чипы искусственного интеллекта производства Huawei, а также отношением в Соединённых Штатах Америки к китайским студентам, обучающимся в американских учебных заведениях.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки и Китай проведут торговые переговоры в Лондоне. Незадолго до этого стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей, достигнутых во время майской встречи в Швейцарии.