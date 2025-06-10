На один самолёт уходит 23 килограмма самария, но экспортные ограничения усложняют его получение.

Соединённые Штаты Америки, как и многие другие страны мира, зависят от поставок редкоземельных металлов из Китая, поскольку они применяются во всех отраслях, начиная от производства автомобилей, заканчивая оружием. Об этом сообщает издание The New York Times.

В материале издания упоминается один из таких редкоземельных металлов - самарий, который выдерживает высокие температуры, что позволяет использовать его в ракетных двигателях. Отмечается, что именно от этого элемента зависит почти вся оборонная промышленность, особенно - американские истребители F-35. Для производство нового самолёта пятого поколения, компании Lockheed Martin приходится использовать 23 килограммов китайского самария, причём эксперты сомневаются в наличии альтернативных цепочек поставок.

The New York Times акцентируют внимание на том, что Китай уже использует редкоземельные металлы в качестве инструмента дипломатического давления. Существуют опасения относительно того, что Пекин может ограничить поставки редкоземельных металлов, парализовав производство истребителей и другого современного вооружения.

Для того, чтобы развить альтернативные цепочки поставок самария, понадобятся годы, если не десятилетия. Речь идёт не только о добыче элемента, но и о сложном процессе его разделения и экстракции.

Ранее издание Bloomberg уже писало о том, что переговоры Соединённых Штатов Америки и Китая сосредоточены вокруг редкоземельных металлов. Американские власти требуют отмены экспортных ограничений, учитывая значимость данной категории товаров.