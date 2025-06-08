Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, чьи слова приводит издание Le Monde, объявил о планах французской компании начать сотрудничать с расположенном на территории Украины предприятием, чтобы наладить совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, партнёрство «беспрецедентного уровня» между Украиной и Францией установит французский автопроизводитель, чьё название Лекорню называть не намерен.

Французский министр объясняет, что усилия компании позволят оснастить новые производственные линии на украинских территориях для производства БПЛА. Производимые на предприятии беспилотники (тип не уточняется) будут использоваться украинской армией, но французские военные также будут их получать. Политик упомянул ситуацию с самоходными артиллерийскими установками CAESAR, которые передавались Украине, намекнув, что их модификации четырёхлетней давности и сегодняшнего времени - абсолютно разное оружие.

Себастьен Лекорню подчеркнул, что сотрудничество не требует присутствия французских граждан на производстве. Оборудованная производственная линия будет обслуживаться украинскими инженерами.